Президент АҚШ Давлат котиби Марк Рубио ва Дональд Трамп Маъмуриятининг бошқа вакиллари билан учрашди
WASHINGTON. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Вашингтонга ташрифи Давлат котиби Марк Рубио, Савдо вазири Ховард Латник, шунингдек, АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор билан учрашувдан бошланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув иштирокчилари икки томонлама ва минтақавий кун тартибининг асосий жиҳатлари бўйича фикр алмашдилар.
Давлат раҳбари Қозоғистон ва АҚШ учун янги иш ўринлари яратиш, саноат ва бизнесни қўллаб-қувватлаш имконини берадиган иқтисодий интеграция орқали стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш имконияти пайдо бўлганини таъкидлади.
Президентнинг сўзларига кўра, мамлакат Қўшма Штатлар билан турли даражаларда фаол сиёсий алоқалар ўрнатган ва кўп қиррали ҳамкорликни чуқурлаштириш учун конструктив мулоқот олиб боришга тайёр.