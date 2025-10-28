15:03, 28 Октябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Александр Стубб Қўшма баёнот қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Музокаралар якунида икки давлат раҳбарлари Қўшма баёнот қабул қилишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжат томонларнинг умумий позицияларини ва бугунги музокаралар давомида билдирилган ташаббусларни акс эттиради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга расмий ташриф билан келган Финляндия Президенти Александр Стуббни кутиб олгани ҳақида хабар берган эдик.
Кейин Давлат раҳбари мамлакатга расмий ташриф билан келган Финляндия Президенти Александр Стубб билан музокаралар ўтказди.
Шундан сўнг, биз Қозоғистон ва Финляндия президентлари ўртасидаги музокаралар икки мамлакат делегациялари иштирокида давом этгани ҳақида ёзган эдик.