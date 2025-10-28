Қасим-Жомарт Тоқаев Финляндия Президенти билан музокаралар ўтказди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Финляндия Президенти Александр Стуббнинг расмий ташрифи икки томонлама алоқаларни ривожлантиришга янги туртки беришини таъкидлади, деб хабар беради Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаев:
— Сизнинг ташрифингиз алоҳида аҳамиятга эга - бу икки томонлама алоқаларни ривожлантиришга янги туртки берадиган муҳим ва кўп жиҳатдан инновацион тадбир. Қозоғистон ва Финляндия ўртасида дўстлик ва ўзаро ҳамкорликнинг яхши анъаналари шаклланган. Икки мамлакат ўртасида ҳал қилинмаган муаммолар йўқ. Бироқ, инвестиция ва савдо соҳаларида бир қатор имкониятлар мавжуд. Сизнинг ташаббусингиз билан ташкил этилган бизнес-форумни ўтказиш жуда муҳим деб ўйлайман. Мен ҳам бугун тушдан кейин унда иштирок этаман. Умид қиламанки, бу мамлакатларимиз тадбиркорларини бизнес алоқаларини ривожлантиришга илҳомлантиради. Бундан ташқари, биз юқори даражадаги гуманитар алоқаларни сақлаб қоламиз. Умуман олганда, Финляндия Қозоғистонда жуда машҳур - халқимиз Сизнинг мамлакатингизга, унинг маданияти ва анъаналарига ҳурмат билан қарайди. Кўплаб қозоғистонлик сайёҳлар Финляндияга ташриф буюришни ёқтиришади. Ишончим комилки, сизнинг ташрифингиз мамлакатларимиз ўртасидаги шерикликни мустаҳкамлаш учун янги имкониятлар очади.
Александр Стубб:
— Бу менинг Қозоғистонга учинчи ташрифим. Биз биринчи марта 2008 йилда, мен Ташқи ишлар вазири, Сиз эса Сенат раиси бўлган пайтимизда учрашган эдик. Ишонаманки, бугун биз иккита асосий йўналишга эътибор қаратамиз. Биринчиси, икки томонлама муносабатларимизни ва бизнес ҳамкорлигимизни ривожлантириш. Менга 20 дан ортиқ етакчи Финляндия компаниялари вакилларидан иборат катта бизнес делегацияси ҳамроҳлик қилмоқда. Астона кўчаларида Isku ва Honkarakenne каби таниш Финлянаия брендларини кўриш ёқимли бўлди. Музокараларимизнинг иккинчи йўналиши ташқи сиёсат ва хавфсизликдир. Биз кўплаб умумий манфаатларга эгамиз ва мураккаб масалаларга ечим топишга интиламиз.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Финляндия Президенти Александр Стуббни Ақордада кутиб олган эди.
Кazinformнинг таҳлилий шарҳловчиси мамлакатлар ўртасидаги муносабатларнинг ҳозирги ҳолати ва музокаралардан нималарни кутиш мумкинлиги ҳақида ёзган эди.