Қозоғистон Финляндия билан дўстона муносабатларга катта аҳамият беради – Президент
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон ва Финляндия президентлари ўртасидаги музокаралар икки мамлакат делегациялари иштирокида давом этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентнинг сўзларига кўра, Финляндия Қозоғистоннинг Шимолий Европа ва Европа Иттифоқидаги асосий савдо шериги ҳисобланади.
Давлат раҳбари Финляндиянинг тоза энергия, технология, рақамли инновациялар, экологик масъулият, бошқарув, таълим ва инсон капитали соҳасидаги юқори стандартлари глобал миқёсда эътироф этилганини таъкидлади.
Финляндиянинг бу соҳалардаги ютуқлари кўплаб мамлакатлар, жумладан, Қозоғистон учун намунадир.
– Сизнинг раҳбарлигингиз остида Финляндия Европа ва дунёда конструктив рол ўйнайди. Сизнинг давлатчилик позициянгиз ва қадриятлардаги қатъийлигингиз Финляндияни дунёда намунали мамлакатга айлантиради. Биз буни юқори баҳолаймиз. Қозоғистон Финляндия билан дўстона муносабатларга катта аҳамият беради. Биз илгари эришилган келишувларни амалга оширишга ва ҳамкорликнинг янги йўналишларини ривожлантиришга тайёрмиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш учун катта салоҳият мавжуд. Бу борада Ҳукуматлараро комиссия иши муҳим рол ўйнайди.
Президент Финляндия делегацияси таркибида бизнес вакилларининг мавжудлиги Хельсинкининг ўзаро шерикликни чуқурлаштиришга бўлган самимий қизиқишини намойиш этади, деб ҳисоблайди.
Мамлакат Финляндия компаниялари билан қўшма лойиҳаларни амалга оширишни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёр. Қасим-Жомарт Тоқаев Финляндия ишбилармонларини Қозоғистонда хорижий инвесторлар учун яратилган қулай шароитлардан Марказий Осиёнинг кенг бозорига кириш учун фойдаланишга чақирди.
Александр Стуббнинг сўзларига кўра, Финляндия компаниялари Қозоғистон бозорида ўз фаолиятини кенгайтиришдан манфаатдор.
– Бугунги учрашувларга тайёргарлик жараёнида делегациядаги ишбилармонлардан бири: “Қозоғистондаги барча ўзгаришлар тез суръатлар билан содир бўлаётганини тушуниш керак. Шунинг учун биз секин ҳаракат қила олмаймиз ва бюрократияга йўл қўймаслигимиз керак”, деди. Бу бизнинг мамлакатларимиз учун ёқимли воқеадир, - деди Финляндия Президенти.
Томонлар шунингдек, минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар.