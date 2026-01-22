16:20, 22 Январь 2026 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгашининг Низомини имзолади
АSTANА. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилган Тинчлик кенгашининг Низомини имзолади.
Илк бор имзолаш маросимида Қозоғистон Президентидан ташқари 18 та давлат раҳбарлари ва вакиллари иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Давосдаги Конгресс марказига боргани ҳақида ёзган эдик.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича ташкил этиладиган Тинчлик кенгашига таклиф қилиб, Қозоғистонга муассис давлатлардан бири бўлишни таклиф қилган эди.