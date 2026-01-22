OZ
    Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгашининг Низомини имзолади

    АSTANА. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилган Тинчлик кенгашининг Низомини имзолади.

    имзолаш маросими
    Фото: Ақорда

    Илк бор имзолаш маросимида Қозоғистон Президентидан ташқари 18 та давлат раҳбарлари ва вакиллари иштирок этди.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Давосдаги Конгресс марказига боргани ҳақида ёзган эдик.

    имзолаш маросими
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича ташкил этиладиган Тинчлик кенгашига таклиф қилиб, Қозоғистонга муассис давлатлардан бири бўлишни таклиф қилган эди.

