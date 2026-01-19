Трамп Тоқаев ва Қозоғистонни Тинчлик кенгашига таклиф қилди
АSTANА. Kazinform — АҚШ Президенти Дональд Трамп Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича ташкил этиладиган Тинчлик кенгашига расмий таклиф қилиб, Қозоғистонга муассис давлатлардан бири бўлишни таклиф қилди. Бу ҳақда Tengrinews.kz порталига Президентнинг ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай маълум қилди.
Бундан аввал маълум бўлганидек, АҚШ Президенти Ғазо бўйича Тинчлик кенгашини ташкил қилади. Ушбу кенгашга муассис давлат сифатида қатнашиш учун бир қатор давлат раҳбарларига таклиф юборилган. Аргентина, Венгрия, Туркия, Покистон, Миср, Иордания, Қатар ва Италия бундай таклифни олганини тасдиқлаб, уни қабул қилганини эълон қилди.
Шунингдек, таклиф Франция, Германия ва БАА раҳбарларига ҳам юборилган. Бироқ, ҳозирча улар томонидан расмий тасдиқ бўлмаган.
Шу муносабат билан дипломатик муҳитда ва журналистлар орасида мамлакат дунёда барқарорлик ва хавфсизликни мустаҳкамлашдаги ҳиссасини, жумладан, Ғазо сектори ва умуман Яқин Шарқдаги вазиятни тартибга солишдаги саъй-ҳаракатларини тан олиш сифатида айнан шундай таклифни Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ҳам олгани муҳокама қилина бошлади.
Вашингтон Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Иброҳим келишувига қўшилиш тўғрисидаги қарорини ҳам юқори баҳолаганлиги алоҳида таъкидланади.
Бундан ташқари, Давлат раҳбари яқинда Дональд Трамп, Маҳмуд Аббос ва Биньямин Нетаньяху билан телефон орқали музокара ўтказди. Шу муносабат билан Tengrinews.kz Ақордадан Оқ уйдан Тинчлик кенгашига қатнашиш тўғрисида расмий таклиф бўлган-бўлмаганини аниқлашга ҳаракат қилди.
Президентнинг матбуот котиби Руслан Желдибай бу фактни тасдиқлади.
— Бир қатор давлат раҳбарларининг Президент Дональд Трампдан бундай расмий таклиф олгани ҳақидаги баёнотларидан сўнг бу фактни яшириш тўғри бўлмас эди. Ҳа, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев дунё раҳбарлари орасида биринчи бўлиб Тинчлик кенгашига кириш, Қозоғистонга муассислардан бири бўлиш тўғрисида расмий таклиф олди. Давлат раҳбари АҚШ Президенти номига жавоб хат йўллаб, чин дилдан миннатдорчилик билдирди ва ушбу янги бирлашма таркибига киришга рози эканини етказди. Президент Қозоғистоннинг Яқин Шарқда мустаҳкам тинчликка эришишга ҳар томонлама ҳисса қўшишга, давлатлараро ишонч ва глобал барқарорликни мустаҳкамлашга интилишини тасдиқлади, — деди у.
Шунингдек, у Президентнинг ва унинг матбуот хизмати бу масалани шу вақтгача нима учун ошкор қилмаганини тушунтирди.
— Биз Дональд Трамп маъмурияти расмий хабар бергунга қадар бу масалага оид баёнот бериш одобсизлик бўлади деб ҳисобладик. Шунга қарамай, жараён ўз-ўзидан ривожланиб кетди. Келишув олинганидан сўнг Тинчлик кенгашига киришга рози бўлган давлатларнинг тўлиқ рўйхати эълон қилиниши мумкин, — деб тушунтиради Руслан Желдибай.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Трамп Ғазо бўйича тинчлик кенгаши ташкил этилишини маълум қилгани ҳақида ёзган эдик.