    15:20, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Давосдаги Конгресс марказига борди

    АSTANА. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Давосдаги Конгресс марказига борди, деб хабар беради Ақорданинг матбуот хизмати.

    Давлат раҳбари Давосдаги Конгресс марказига борди
    Фото: Ақорда

    Бир неча дақиқадан сўнг у ерда АҚШ Президенти Дональд Трампнинг ташаббуси билан ташкил этилган Тинчлик кенгашининг Низомига имзо қўйиш маросими бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг АҚШ Президентининг таклифи билан Давос шаҳрига амалий ташриф билан бориши ҳақида ёзган эдик.

