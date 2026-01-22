15:20, 22 Январь 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари Давосдаги Конгресс марказига борди
АSTANА. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Давосдаги Конгресс марказига борди, деб хабар беради Ақорданинг матбуот хизмати.
Бир неча дақиқадан сўнг у ерда АҚШ Президенти Дональд Трампнинг ташаббуси билан ташкил этилган Тинчлик кенгашининг Низомига имзо қўйиш маросими бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг АҚШ Президентининг таклифи билан Давос шаҳрига амалий ташриф билан бориши ҳақида ёзган эдик.