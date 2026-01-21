10:25, 21 Январь 2026 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президентининг таклифига биноан Давосга ташриф буюради
ASTANA. Kazinform - 22 январь куни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти Дональд Трампнинг таклифига биноан Тинчлик кенгаши Низомини имзолаш маросимида иштирок этиш учун Давос шаҳрига ташриф буюради.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича ташкил этиладиган Тинчлик кенгашига таклиф қилиб, Қозоғистонга муассис давлатлардан бири бўлишни таклиф қилган эди.