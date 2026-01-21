OZ
    10:25, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президентининг таклифига биноан Давосга ташриф буюради

    ASTANA. Kazinform - 22 январь куни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти Дональд Трампнинг таклифига биноан Тинчлик кенгаши Низомини имзолаш маросимида иштирок этиш учун Давос шаҳрига ташриф буюради.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича ташкил этиладиган Тинчлик кенгашига таклиф қилиб, Қозоғистонга муассис давлатлардан бири бўлишни таклиф қилган эди.

    Ляззат Сейданова
