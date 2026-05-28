Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президентини Мустақиллик саройида кутиб олди
ASTANА. Кazinform — Давлатимиз раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг мамлакатга давлат ташрифи билан келган Россия Президенти Владимир Путинни расмий кутиб олиш маросими Мустақиллик саройида бўлиб ўтди.
Пойтахтдаги Мустақиллик саройига келган олий мартабали меҳмонни Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди. Шундан сўнг, қирувчи самолётлар Россия давлат байроғини ҳавода тасвирлашди. Саройга кирган президентлар бир-бирларини расмий делегациялар аъзолари билан таништиришди.
Кейин қўшни давлат Президентининг давлат ташрифи учун саф тортган фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди. Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.
Мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юришди.
Улар унинг олдига етиб келганларида, меҳмон тўхтади, бошини бироз эгиб, ҳурмат бажо келтирди.
Эслатиб ўтамиз, 27-29 май кунлари Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин Қозоғистонга давлат ташрифи билан келиши ҳақида хабар берган эдик.
Музокаралар давомида давлат раҳбарлари Қозоғистон ва Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларининг ҳозирги ҳолатини, шунингдек, уларни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қиладилар.
Владимир Путин Астанага давлат ташрифи билан келди.