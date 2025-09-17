Қасим-Жомарт Тоқаев иудаизм ташкилотлари вакиллари билан учрашди
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII Съезди майдонида Исроилнинг бош ашкенази раввини Кальман Бер, Исроилнинг бош сефардия раввини Дэвид Йосеф ва Американинг йирик яҳудий ташкилотлари президентлари конференцияси раисининг ижрочи ўринбосари Малькольм Хонлайн билан учрашди.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, меҳмонларнинг форумдаги иштироки мамлакатлар ўртасидаги маданий-маънавий алоқаларни мустаҳкамлашга тайёр эканликларини кўрсатади.
Президент мамлакат халқи дунёнинг асосий динларига эътиқод қилаётганини таъкидлади. Улар орасида иудаизм алоҳида ўрин тутади. Яҳудий ташкилотлари эса жамиятнинг ажралмас қисми сифатида Қозоғистон халқи Ассамблеясининг ривожланиши ва мустаҳкамланишига катта ҳисса қўшмоқда.
Қасим-Жомарт Тоқаев ашкенази ва сефардия раввинатлари етакчилари инсоният учун умумий қадриятларни илгари суриш мақсадида конфессиялараро мулоқотда фаол иштирок этишда давом этишига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Тоқаев иштирокчиларга давлат мукофотларини топширди.