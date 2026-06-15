Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой Халқ Республикаси Раисини туғилган куни билан табриклади
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпинга туғилган куни муносабати билан табрик телеграммаси йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент мактубида Хитой Раиси Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги мустаҳкам дўстлик, яхши қўшничилик ва ўзаро қўллаб-қувватлашга асосланган абадий кенг қамровли стратегик шерикликни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшганини таъкидлади.
Давлат раҳбари Қозоғистон-Хитой муносабатларининг ҳозирги “олтин ўттиз йиилик” даврида икки томонлама ҳамкорликнинг юқори суръатларини сақлаб қолиш орқали у янада мустаҳкамланиб, интеграциянинг янги йўналишларини қамраб олишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпинга давлат хизматида муваффақиятлар ва дўстона Хитой халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари АҚШ президенти Дональд Трампга табрик телеграммасини юборган эди.