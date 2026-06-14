Давлат раҳбари АҚШ Президенти Дональд Трампга табрик телеграммаси йўллади
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Америка Қўшма Штатлари Президентини туғилган куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари ўз телеграммасида мамлакатимиз Қўшма Штатлар билан кенгайтирилган стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга содиқ эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у икки мамлакат ўртасидаги юқори даражадаги сиёсий мулоқот ва савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг ривожланиш суръатларига тўхталиб ўтди.
Президент Қозоғистоннинг тинчликни сақлаш, ўзаро тушунишни ривожлантириш ва барқарор ривожланиш ташаббусларини илгари суриш бўйича қўшма ишларни давом эттиришга тайёрлигини тасдиқлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампга фаровонлик ва Америка халқи манфаатлари йўлидаги масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар тилади.