KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари АҚШ Президенти Дональд Трампга табрик телеграммаси йўллади

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Америка Қўшма Штатлари Президентини туғилган куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    ا
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари ўз телеграммасида мамлакатимиз Қўшма Штатлар билан кенгайтирилган стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга содиқ эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у икки мамлакат ўртасидаги юқори даражадаги сиёсий мулоқот ва савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг ривожланиш суръатларига тўхталиб ўтди.

    Президент Қозоғистоннинг тинчликни сақлаш, ўзаро тушунишни ривожлантириш ва барқарор ривожланиш ташаббусларини илгари суриш бўйича қўшма ишларни давом эттиришга тайёрлигини тасдиқлади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампга фаровонлик ва Америка халқи манфаатлари йўлидаги масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар тилади.

    Сиёсат АҚШ Дональд Трамп Табрик Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф