Қасим-Жомарт Тоқаев Черногория Президентини Давлатчилик куни билан табриклади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Черногория Президентига табрик телеграммасини юборди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Яков Милатовични Черногория Давлатчилик куни билан табриклади.
Давлат раҳбари Қозоғистон ва Черногория ўртасидаги узоқ йиллик дўстлик ва ўзаро ҳурматга асосланган ҳамкорликни юқори баҳолади.
Телеграммада Черногория раҳбарининг Астанага яқинда амалга оширган расмий ташрифи икки томонлама муносабатлар тарихида муҳим босқич бўлгани ва кенг кўламли соҳаларда ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш имкониятини яратгани таъкидланган.
Қасим-Жомарт Тоқаев Яков Милатовичга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Черногория халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Мўғулистон Президентига табрик телеграммаси йўллади.