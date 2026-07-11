Давлат раҳбари Мўғулистон Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Ухнаагийн Хурэлсухни миллий байрам - Наадам билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Мўғулистон Ухнаагийн Хурэлсух раҳбарлигида тез ривожланаётганини таъкидлади ва икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатлар ва кўп қиррали ҳамкорлик мустаҳкамланишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Мўғулистон Президентига масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст мўғул халқига фаровонлик тилади.
Шуни таъкидлаш керакки, бу йил Наадам Мўғулистонда 10-17 июль кунлари нишонланади. Мамлакат ҳукумати бу ҳақда 4 июнда қарор қабул қилди.
Хусусан, Наадамга бағишланган дам олиш кунлари 10 июлда бошланади ва саккиз кун давом этади. Ушбу қарор фуқароларнинг таклиф ва илтимосларига мувофиқ қабул қилинди. Мақсад байрамни кенг миқёсда нишонлаш, ички туризмни қўллаб-қувватлаш ва иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни сақлашдир.
Шуни таъкидлаш керакки, Наадам Мўғулистондаги энг катта ва энг муҳим миллий байрамдир. Унинг номи “кўнгилочар” ёки “ўйинлар” деган маънони англатади. Ушбу байрам азалдан мўғул халқининг мустақиллиги ва бирлиги рамзи сифатида нишонланиб келинмоқда.