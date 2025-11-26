Испания қиролининг 1609 йилги олтин тангаси 3,5 миллион долларга сотилди
АSTANА.Кazinform — Биринчи марта 1609 йилда қирол Филипп III буйруғи билан чиқарилган 100 эскудо номинал қийматига эга Испания олтин тангаси Женевадаги Numismatica Genevensis SA аукцион уйида 2,8 миллион Швейцария франкига (3,5 миллион доллар) сотилди ва Европада аукционда сотилган энг қиммат танга бўлди. Бу ҳақда ТАСС аукцион уйининг матбуот хизматига таяниб хабар берди.
Ташкилот маълумотларига кўра, оғирлиги 339 грамм бўлган бу танга XVII асрда Испания қироли томонидан чиқарилган энг катта олтин танга ҳисобланади. Танга кундалик муомала учун мўлжалланмаган, балки Испания қироллигининг бойлиги ва қудратини намойиш этиш учун яратилган.
Аукцион уйининг маълумотларига кўра, танга Сеговия шаҳрида Американи забт этган испанлар олиб келган олтиндан зарб қилинган. Тангада Кастилия ва Леон, Арагон, Португалия, Австрия, Бургундия, Брабант ва ўша пайтда Габцбурглар томонидан назорат қилинган бошқа минтақаларнинг герблари тасвирланган. Ушбу номдаги яна бир нечта тангалар 1614 ва 1620 йиллар оралиғида Филипп III буйруғи билан зарб қилинган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “Титаник”да ҳалок бўлган йўловчининг соати аукционда 2,3 миллион долларга сотилгани ҳақида хабар берган эдик.