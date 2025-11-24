“Титаник”да ҳалок бўлган йўловчининг соати кимошди савдосида 2,3 миллион долларга сотилди
ASTANА. Кazinform — Macy’sнинг ҳам эгаси Исидор Страусс рафиқаси Ида Штраусс билан “Титаник”да саёҳат қилган. Уларни Атлантика океанида чўкиб кетаётган пайтда палубада қўл ушлашиб турган ҳолда кўришган, деб хабар беради DW.
Гувоҳларнинг сўзларига кўра, 67 ёшли Исидор қутқарув қайиғига чиқишдан бош тортган, чунки ҳамма учун жой етарли эмас эди. Ида эри билан қолишга қарор қилди.
Уларнинг ҳикояси Жеймс Кемероннинг "Титаник" фильмидаги машҳур саҳна учун асос бўлган: кема чўкаётган пайтда кекса жуфтлик ётоқда қучоқлашишади.
Стросснинг жасади тахминан икки ҳафта ўтгач денгизда топилган, Иданинг қолдиқлари эса шунча вақт давомида топилмаган.
Исидор Штраусснинг олтин чўнтак соати 1912 йил 15 апрель куни соат 2:20 да тўхтаган. Соатнинг ташқи томонида унинг исмининг бош ҳарфлари ва 43 ёшга тўлган санаси ёзилган. Бу ҳақда Британиянинг Henry Aldridge & Son аукцион уйи хабар берди.
Ида Штраусснинг “Титаник” бланкида Бёрбрижге хонимга ёзган хати ҳам аукционда сотилди.
— Ажойиб кема! Жуда катта ва ажойиб жиҳозланган. Бизнинг хоналаримиз жуда нафис безатилган, ажойиб ҳашаматли - булар чинакам ҳашаматли хоналар, — деб ёзган Ида.
Аёлнинг хати 131 минг долларга сотилди.
2023 йилда “Титаник”ни томоша қилаётганда Атлантика океанида ҳалокатга учраган “Титаник” батискафи ҳақидаги воқеа ҳам билвосита Штраусс оиласи билан боғлиқлиги маълум бўлди. Батискаф яратувчиси Стоктон Рашнинг рафиқаси Исидор ва Ида Штраусснинг чевараси.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили “Аватар” ва “Титаник” фильмларининг продюсери вафот этди.