Хитойда интернет фойдаланувчилари сони 1,1 миллиарддан ошди
АSTANА. Kazinform — Тармоқ ҳисоботига кўра, 2025 йил охирига келиб Хитойда интернет фойдаланувчилари сони 1,125 миллиардга етиб, интернетнинг тарқалиш даражаси 80,1 фоизни ташкил қилди, деб хабар беради Синьхуа.
Пайшанба куни Хитойнинг Интернет тармоғи ахборот маркази томонидан эълон қилинган ҳисоботда мамлакатнинг истеъмол ва ишлаб чиқариш секторларида сунъий интеллект технологияларининг кенг жорий этилаётгани таъкидланган.
Ҳозирги вақтда Хитойда генератив сунъий интеллектни 602 миллион киши қўлламоқда.
Ҳисобот маълумотларига кўра, 2021–2025 йиллар оралиғида Хитойнинг интернет сектори сезиларли даражада илгарилашга эришган.
Бу ўсиш интернет қамровини кенгайтириш, технологияларни чуқурроқ қўллаш ва инновацион ечимларни такомиллаштириш орқали намоён бўлган.
Эслатиб ўтамиз, Хитой паст орбитали интернет сунъий йўлдошларининг янги гуруҳини учирди.