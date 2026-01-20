OZ
Тренд:
    14:10, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Хитой паст орбитали интернет сунъий йўлдошларининг янги гуруҳини учирди

    ASTANА. Кazinform — Хитойнинг интернет сунъий йўлдошларини олиб юрадиган «Чанчжэн-12» ракета ташувчиси душанба куни Хитойнинг жанубидаги Хайнан провинциясидаги тижорат учириш майдончасидан муваффақиятли учирилди, деб хабар берди Синьхуа ахборот агентлиги.

    Хитой паст орбитали интернет сунъий йўлдошларининг янги гуруҳини учирди
    Фото: Синьхуа

    Ракета Пекин вақти билан соат 15:48 да учирилди. Космик кема паст орбитали интернет сунъий йўлдошларининг 19-гуруҳини режалаштирилган орбитага муваффақиятли олиб чиқди.

    Хитой паст орбитали интернет сунъий йўлдошларининг янги гуруҳини учирди
    Фото: Cbym[ef

    Эслатиб ўтамиз, Хитой иккита янги сунъий йўлдошни муваффақиятли учирди.

