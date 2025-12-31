OZ
Тренд:
    08:38, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хитой иккита янги сунъий йўлдошни муваффақиятли учирди

    ASTANA. Kazinfrom — Чоршанба куни Хитой жанубий Хайнань орол провинциясидаги Вэнчан космик марказидан иккита янги сунъий йўлдошни муваффақиятли учиргани маълум бўлди, деб хабар беради Синьхуа.

    ЕО спутниктік барлаудың жаңа желісін құруды жоспарлап отыр
    Фото: armenpress

    «Шицзянь-29А» ва «Шицзянь-29Б» номли сунъий йўлдошлари «Чанчжэн-7A» ташувчи-ракетаси ёрдамида Пекин вақти билан соат 06:40 да учирилиб, режалаштирилган орбиталарига муваффақиятли чиқарилди.

    Янги сунъий йўлдошлардан асосан космик объектларни аниқлаш учун янги технологияларни синаб кўриш учун фойдаланиш режалаштирилган.

    Ушбу учирилиш «Чанчжэн» ташувчи ракета гуруҳи учун 623-учирилиш бўлди.

    Аввалроқ, Хитойнинг «Чанчжэн-6А» ташувчи-ракетаси маҳаллий вақт билан 11 май куни учта электромагнит кузатув сунъий йўлдоши «Яогань-40-02» ни орбитага учиргани ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
