Хитой иккита янги сунъий йўлдошни муваффақиятли учирди
ASTANA. Kazinfrom — Чоршанба куни Хитой жанубий Хайнань орол провинциясидаги Вэнчан космик марказидан иккита янги сунъий йўлдошни муваффақиятли учиргани маълум бўлди, деб хабар беради Синьхуа.
«Шицзянь-29А» ва «Шицзянь-29Б» номли сунъий йўлдошлари «Чанчжэн-7A» ташувчи-ракетаси ёрдамида Пекин вақти билан соат 06:40 да учирилиб, режалаштирилган орбиталарига муваффақиятли чиқарилди.
Янги сунъий йўлдошлардан асосан космик объектларни аниқлаш учун янги технологияларни синаб кўриш учун фойдаланиш режалаштирилган.
Ушбу учирилиш «Чанчжэн» ташувчи ракета гуруҳи учун 623-учирилиш бўлди.
Аввалроқ, Хитойнинг «Чанчжэн-6А» ташувчи-ракетаси маҳаллий вақт билан 11 май куни учта электромагнит кузатув сунъий йўлдоши «Яогань-40-02» ни орбитага учиргани ҳақида хабар берган эдик.