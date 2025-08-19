Хитой синхрон аккордеон чалиш бўйича Гиннеснинг янги жаҳон рекордини ўрнатди
ASTANA. Kazinform — Якшанба куни Хитой шимоли-ғарбидаги Шинжон-Уйғур автоном райони, Тачэн шаҳрида бўлиб ўтган мусиқа фестивалида бир вақтнинг ўзида аккордеон чалиш бўйича Гиннеснинг янги рекорди ўрнатилди, дея хабар беради Синьхуа.
5 282 нафар ҳаваскор аккордеончи — Хитой, Россия, Қозоғистон, Италия ва бошқа мамлакатлардан келган ижрочилар биргаликда “Менинг Ватаним” қўшиғи садосида чиқиш қилди.
Тадбир Тачэн шаҳрида ўтказилаётган V халқаро аккордеон маданияти фестивали доирасида ташкил этилди. Аккордеонга бўлган муҳаббат турли ёшдаги одамларни бирлаштирди: энг кичиги 5 ёшда, энг каттаси эса 86 ёшда эди.
Халқаро аккордеончилар конфедерацияси президенти Мирко Патарини ушбу ютуқни жаҳон аккордеон маданияти ривожидаги янги босқич сифатида баҳолади ва иштирокчиларни табриклади.
Хитой бастакорлар ва мусиқачилар уюшмасига аккордеон ассоциацияси раҳбари Ли Цун дирижёрлик қилди. Унинг сўзларига кўра, аккордеон – Тачэн шаҳрининг маданияти рамзи бўлиб, ўзига хос сайёҳлик тимсолига айланган.
Бундан ташқари, Тачэн ноёб музейига эга бўлиб, унда турли мамлакатларда (Хитой, Россия, Германия, Италия ва бошқалар) ишлаб чиқарилган 1000 дан ортиқ аккордеон сақланди.
