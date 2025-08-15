«Silk Way Star» - Осиё мусиқасининг овози
ASTANA. Kazinform — «Silk Way Star» – биринчи Осиё вокал танлови 2025 йил август ойида Қозоғистон пойтахти Астана шаҳрида бўлиб ўтади.Бу ҳақда «Қазмедиа орталығы» студиясида халқаро мусиқа лойиҳаси бошланиши арафасида ўтказилган матбуот анжуманида маълум бўлди.
Шоу ҚР Президенти ТРК ва Хитойнинг CMG медиа корпорацияси CMG ўртасида «Silk Way Star» халқаро лойиҳасини яратиш бўйича келишув доирасида амалга оширилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу Битим 2025 йил 16 июнь куни ХХР Раисининг Астана шаҳрига расмий ташрифи чоғида давлат раҳбарлари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Си Цзиньпин иштирокида имзоланган эди.
Танловда 12 та давлат – Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Малайзия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Корея вакиллари иштирок этади.
Мусиқий шоуни суратга олиш ишлари 2025 йил 20 августда бошланади.Гранд-финал 22 ноябрь куни «Jibek Joly/ Silk Way» телеканали ва танловда иштирок этувчи мамлакатларнинг етакчи телеканалларида жонли эфирда бўлиб ўтади.
— Биз учун бу янги тажриба. Бундай кенг кўламли лойиҳани ташкил этиш ва ўтказиш катта куч, янги ечим ва ёндашувларни талаб қилади. Шу маънода жамоамиз ижодкорлик, қатъият ва, алоҳида таъкидлайман, катта иштиёқ намойиш этади. Барчамизни «Jibek Joly» ва «CMG» медиа корпорациясини бирлаштирган ушбу лойиҳа натижалари жуда қизиқтиради. Биз бутун дунёдан маданият, тинчлик, мусиқа, миллий анъаналар ва халқ руҳи элчилари бўлган истеъдод эгалари учун янги платформа тақдим этаётганимиздан фахрланамиз. Бизнинг кўп миллионли томошабинларимиз кашфиётлар, сайёрамизнинг турли бурчакларида яшовчи одамларнинг бирдамлигининг ажойиб дақиқаларини кутмоқда. Биз муҳим вазифани бажармоқдамиз – маданият орқали халқлар ва мамлакатларни бирлаштирган олтин дўстлик кўпригини қурмоқдамиз, — дея изоҳ берди «Jibek Joly/Silk way» телеканали бошқарувчи директори Еркежан Кунтуған.
«Silk Way Star» — жаҳон мусиқа индустриясининг ёрқин ҳодисаси, Буюк Ипак йўлидаги давлатлар ва халқларнинг маданий қадриятларини намойиш этувчи телекўрсатувга айланади. Вокал танлови иштирокчилари турли мусиқий услубларни, анъаналар хусусиятларини, муайян мамлакат маданиятига хос бўлган мотив ва оҳангларни намойиш этадилар.
Танлов ҳакамлар ҳайъати таркибига таниқли санъаткорлар, бастакорлар, продюсерлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари киради.
«Silk Way Star» - Осиё мусиқасини оммалаштириш, халқлар ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, янги истеъдодлар учун майдонни шакллантиришга қаратилган ўзига хос лойиҳа бўлади.