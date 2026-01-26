Ҳиндистон Қозоғистон фуқароларига бепул виза жорий этади
АSTANА. Kazinform – Астанада Ҳиндистон Республикасининг 77 йиллигига бағишланган расмий қабул маросими бўлиб ўтди. Тадбир давомида Ҳиндистоннинг Қозоғистондаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Ю.К. Сайлас Тангаль икки томонлама ҳамкорликнинг асосий йўналишларини таъкидлаб, қозоғистонликларга оид муҳим қарорни эълон қилди.
Элчининг айтишича, Ҳиндистон Ҳукумати Қозоғистон фуқароларига туристик ва тиббий мақсадларда, шунингдек, ҳамроҳлик қилувчи шахслар учун 30 кунгача бўлган муддатга бепул виза бериш ҳақида қарор қабул қилган.
«Икки томонлама туризмни рағбатлантириш мақсадида Ҳиндистон Ҳукумати Қозоғистон фуқароларига 30 кунгача бўлган муддатга бепул виза бериш ҳақида қарор қабул қилди», – деди дипломат.
Унинг сўзларига кўра, визани онлайн форматда ҳам, шунингдек, Ҳиндистон элчихонаси орқали бевосита ҳам расмийлаштириш мумкин.
Шу билан бирга, элчи туристик алмашинувнинг ортиб бораётганини таъкидлади. Ҳиндистон томонининг баҳолашича, 2025 йилда Қозоғистонга келган ҳинд туристлари сони тахминан 250 минг кишига етиши мумкин.
Сўз давомида Ю.К. Сайлас Тангаль Ҳиндистоннинг бугунги кунда дунёдаги тўртинчи энг йирик ва энг тез ривожланаётган иқтисодиётлардан бири эканини таъкидлади. Мамлакат IT, сунъий интеллект, финтех, фармацевтика ва рақамли инфратузилма соҳаларида барқарор ўсиш кўрсатмоқда.
Бундан ташқари, элчи Ҳиндистон ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик шерикликнинг мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади. Унинг айтишича, икки давлат ШҲТ, БРИКС, ОҲИЧК, БМТ ва «Ҳиндистон – Марказий Осиё» мулоқоти доирасида яқин ҳамкорлик ўрнатган.
Шунингдек, икки томонлама савдо ҳажми тахминан 1 миллиард АҚШ долларини ташкил этиши айтилди ва бу кўрсаткичнинг салоҳияти анча юқори экани таъкидланди.
Тадбир якунида Ҳиндистон элчиси барча меҳмонларни Республика куни билан табриклаб, икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик келгусида ҳам ривожланишини ишонч билдирди.
