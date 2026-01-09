Ҳиндистон юзи ёпиқ одамларга заргарлик буюмлари дўконларига киришни тақиқлади
ASTANА. Кazinform — Ҳиндистоннинг Биҳар штатида юзининг катта қисмини ёпган одамларга заргарлик буюмлари дўконларига кириш тақиқлангани маълум бўлди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
India Today хабарига кўра, Бутун Ҳиндистон заргарлик буюмлари федерацияси (AIJGF) Биҳардаги заргарлик буюмлари дўконларига бурқа, ниқоб ёки дубулға кийган, яъни юзининг катта қисмини ёпадиган одамлар киришини чеклади.
Ушбу чора ўғирлик ва талончилик ҳолатлари кўпайиб бораётган бир пайтда хавфсизликни таъминлаш учун жорий этилган ва бугундан бошлаб штат бўйлаб кучга кирди.
Янги қоиданинг бир қисми сифатида Биҳардаги заргарлик буюмлари дўконларининг кириш жойларига бурқа, ниқоб ёки дубулға кийишни тақиқловчи огоҳлантирувчи белгилар ўрнатилди.
Заргарлар уюшмаси ушбу қоида жинсидан қатъи назар, барча одамларга тегишли эканлигини ва вақт ўтиши билан қайта кўриб чиқилишини таъкидлади. Ҳозирда Биҳардаги заргарлик буюмлари дўконларига кириш учун юз очиқ бўлиши керак.
Самастипур округидан парламент аъзоси Шамбҳави Чаудхари янги қоида ҳақида фикр билдириб, бу чоранинг динга ҳеч қандай алоқаси йўқлигини айтди.
— Бу — хавфсизлик масаласи. Тақиқ нафақат бурқа ва ҳижобларга, балки дубулғалар ва бошқа юзни ёпадиган нарсаларга ҳам тегишли, — деди Чаудхари.
Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистоннинг 12 штатида 118 миллион аёл уй ишлари учун мунтазам равишда тўлов олади.