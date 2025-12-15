Уй бекаларининг маоши: Ҳиндистон ноёб тажриба бошлади
ASTANА. Кazinform – Ҳиндистоннинг 12 штатида 118 миллион аёл уй ишлари учун мунтазам равишда тўлов олади. Ушбу дастур аёлларни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг меҳнатини эътироф этишга қаратилган дунёдаги энг йирик ижтимоий тажрибалардан бирига айланди, деб хабар беради BBC.
Ҳиндистоннинг марказий қисмидаги Мадхья Прадеш штатидаги қишлоқлардан бирида уй бекаси Премила Бҳалави ҳар ой оз миқдорда, аммо мунтазам равишда пул олади. Унинг расмий иши йўқ, бу ҳукуматдан махсус нафақадир.
Аёлнинг ўзига кўра, 1500 рупий (тахминан 16 доллар) дори-дармон, сабзавот сотиб олиш ва ўғлининг мактаб тўловларини тўлаш учун етарли. Аммо унинг учун тўловлар нафақат моддий жиҳатдан, балки олдиндан айтиб бўладиган даромад, ҳаётини назорат қилиш ва мустақиллик ҳисси учун ҳам муҳимдир - буларнинг барчаси унинг кундалик ҳаётида сезиларли ўзгаришларни келтириб чиқарди.
Бундай имтиёзларни аллақачон Ҳиндистоннинг 12 штатида 118 миллион аёл олган. Шундай қилиб, Ҳиндистон дунёдаги энг йирик ижтимоий тажрибалардан бирини ўтказмоқда.
Штат узоқ вақтдан бери ғалла, ёқилғи ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини субсидиялаштириб келмоқда. Энди эса бу бир қадам олдинга силжиди: маълум ёшдаги аёлларга фақат уй юмушлари, асосий парвариш ишлари ва жамоат ҳаётида иштирок этганликлари учун ҳақ тўланади. Танлов мезонлари ёш, даромад ва давлат хизматчилари, солиқ тўловчилар, автомобиль эгалари ва катта ер эгалари бўлган оилалар учун имтиёзларни ўз ичига олади.
— Бундай тўловлар Ҳиндистон штатларидаги аёллар учун ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимининг сезиларли даражада кенгайишини англатади, — дейди Лондон Қироллик коллежининг ҳуқуқ ва ижтимоий адолат профессори Прабха Котисваран.
Шуни таъкидлаш керакки, миқдорлар ойига 1000 рупийдан 2500 рупийгача (тахминан 12-30 доллар), бу оила даромадининг тахминан 5-12% ни ташкил қилади. Лекин энг муҳими, тўловлар мунтазамдир.
Бундан ташқари, 300 миллион аёлнинг банк ҳисоб рақамлари бўлганлиги сабабли, маблағларни ўтказиш тез ва қулай бўлиб қолди.
