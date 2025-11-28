OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:09, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ҳиндистонда олтита 8 сонидан ташкил топган автомобиль рақами 130 000 долларга сотилди

    ASTANА. Кazinform — Ҳиндистонда HR88B8888 автомобиль рақами рекорд нархга — 11,7 миллион ҳинд рупиясига (тахминан 130 000 доллардан ортиқ) сотилди, деб хабар беради ТАСС.

    автомобиль рақами
    Фото: БЕЛТА

    Рақам Ҳарьяна штатида онлайн аукционда сотилди. Ундаги ҳарфлар ва рақамларнинг комбинацияси айниқса жозибали. Яъни, В ҳарфи бир қарашда 8 рақамига ўхшайди ва умумий комбинация олтита саккизликдан иборат. Нумерологияга кўра, 8 рақами бойлик, муваффақият ва фаровонлик билан боғлиқ.

    Апрель ойида миллиардер Вену Гопалакришнан KL07DG0007 рақамини 4,6 миллион ҳинд рупиясига (тахминан 50 000 доллардан ортиқ) сотиб олди. Охирги рақамлар Жеймс Бонднинг код рақамини эслатади.

    Эслатиб ўтамиз, Christie's AI санъати ким ошди савдосини ўтказади.

    Теглар:
    Ҳиндистон Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!