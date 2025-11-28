10:09, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ҳиндистонда олтита 8 сонидан ташкил топган автомобиль рақами 130 000 долларга сотилди
ASTANА. Кazinform — Ҳиндистонда HR88B8888 автомобиль рақами рекорд нархга — 11,7 миллион ҳинд рупиясига (тахминан 130 000 доллардан ортиқ) сотилди, деб хабар беради ТАСС.
Рақам Ҳарьяна штатида онлайн аукционда сотилди. Ундаги ҳарфлар ва рақамларнинг комбинацияси айниқса жозибали. Яъни, В ҳарфи бир қарашда 8 рақамига ўхшайди ва умумий комбинация олтита саккизликдан иборат. Нумерологияга кўра, 8 рақами бойлик, муваффақият ва фаровонлик билан боғлиқ.
Апрель ойида миллиардер Вену Гопалакришнан KL07DG0007 рақамини 4,6 миллион ҳинд рупиясига (тахминан 50 000 доллардан ортиқ) сотиб олди. Охирги рақамлар Жеймс Бонднинг код рақамини эслатади.
