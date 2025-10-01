Ҳар бир мутахассис асосий касби билан бирга рақамли кўникмаларни ҳам эгаллаши керак — Президент
ASTANА. Кazinform — Жаҳон бозорида сунъий интеллект бўйича мутахассисларга бўлган талаб ўсишда давом этади ва қозоғистонлик мутахассислар дунё эҳтиёжларига жавоб берадиган илғор технологияларни ишлаб чиқиши керак. Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича кенгашнинг биринчи йиғилишида айтиб ўтди.
Президент таъкидлаганидек, олий ўқув муассасалари замонавий даврга мос мутахассислар тайёрлаши керак. Қозоғистон муҳандислари, тадқиқотчилари ва тадбиркорлари бутун дунё эҳтиёжларига жавоб берадиган илғор технологияларни ихтиро қила олишлари керак.
— Йил бошида мамлакатимизда AI-sana дастури ишга туширилди. Ушбу лойиҳа доирасида 440 мингдан ортиқ талаба АI йўналиши бўйича махсус сертификатга эга бўлди. Бундай дастурлар жуда кўп афзалликларга эга. Чунки айнан шундай платформаларда энг яхши лойиҳалар стартап сифатида шаклланиб, халқаро бозорга чиқа бошлайди, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шу билан бирга, Президент жаҳон бозорида сунъий интеллект бўйича мутахассисларга талаб жуда юқори эканлигини унутмаслик кераклигини эслатди. Бу талаб эса келажакда фақат ўсиб боради.
— Бундай шароитда таълим тизимининг имкониятлари ҳам чекланганлиги аниқ. Бинобарин, замонавий илғор технологиялар даврида ҳар бир мутахассис ўзининг асосий касби билан бир қаторда рақамли кўникмаларни ҳам пухта эгаллаши, ўз ишида сунъий интеллект имкониятларидан фойдалана олиши муҳим, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари раислигида пойтахтда Сунъий интеллектни ривожлантириш кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди.
Шунингдек, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатда сунъий интеллект соҳасига ихтисослашган янги тадқиқот университети ташкил этиш бўйича топшириқ берган эди.