Президент сунъий интеллектга ихтисослашган янги тадқиқот университетини очишни топширди
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатда сунъий интеллектга ихтисослашган янги тадқиқот университетини ташкил этиш бўйича топшириқ берди.
Давлат раҳбари бу ташаббусни Сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича кенгашнинг биринчи йиғилишида маълум қилди.
— Таълим муассасасига алоҳида мақом берилиши мақсадга мувофиқ. Шунингдек, бу ишга дунёнинг энг яхши таълим муассасаларини ҳамкор сифатида жалб этиш зарур. Ҳукумат йил охиригача бу борада аниқ таклиф киритиши керак. Бундай янги таълим муассасаси бизга нима учун керак, деган савол ҳам туғилиши мумкин. Асосий мақсад – АI технологиясини иқтисодиётнинг барча тармоқларига жорий этадиган малакали мутахассисларни тайёрлаш. Тадқиқот университети таълим, илм-фан, инновациялар ва халқаро коммуникациялар маркази сифатида фаолият юритиши керак, — деди Президент.
Таъкидлаш жоизки, Сунъий интеллектни ривожлантириш кенгаши Президент қарори билан ташкил этилган бўлиб, мамлакатда сунъий интеллектни ривожлантириш стратегиясини шакллантирувчи, иқтисодиёт ва давлат бошқарувининг муҳим тармоқларига технологияларни жорий этишни қўллаб-қувватловчи, шунингдек, тармоқ дастурлари ва стратегик ҳужжатлар бўйича таклифлар ишлаб чиқадиган маслаҳатчи-консультатив орган ҳисобланади.
Биринчи йиғилишда Қозоғистон Ҳукумати вакиллари, жумладан, Бош вазир ва соҳа вазирлари, шунингдек, халқаро экспертлар ва дунёнинг етакчи университетлари ва компаниялари олимлари иштирок этмоқда. Улар орасида БАА, АҚШ ва Хитойдан келган мутахассислар бор.