Президент Сунъий интеллектни ривожлантириш кенгашининг биринчи йиғилишини очди
ASTANА. Кazinform — Пойтахтда Давлат раҳбари раислигида Сунъий интеллектни ривожлантириш кенгашининг биринчи йиғилиши бошланди.
Ушбу кенгаш Қозоғистоннинг АI, илмий тадқиқотлар ва рақамли технологиялар соҳасида Марказий Осиёдаги етакчи ўйинчи сифатида стратегик ривожланишида муҳим қадам бўлади.
Сунъий интеллектни ривожлантириш кенгаши Президент қарори билан ташкил этилган бўлиб, мамлакатда сунъий интеллектни ривожлантириш стратегиясини шакллантирувчи, иқтисодиёт ва давлат бошқарувининг муҳим тармоқларига технологияларни жорий этишни қўллаб-қувватловчи, шунингдек, тармоқ дастурлари ва стратегик ҳужжатлар бўйича таклифлар ишлаб чиқувчи маслаҳатчи-консультатив орган ҳисобланади.
— Аввало, Астанага келган кенгаш аъзоларига самимий миннатдорчилигимни билдираман. Бугунги учрашув “Таълимда сунъий интеллект: катта имкониятлар ва муаммолар” мавзусида ўтказилади. Таълим ва фан соҳаси стратегик соҳадир. Шу боис, биринчи навбатда, бу борада фикр алмашамиз, ғояларимизни ўртоқлашамиз — деди Қасим-Жомарт Тоқаев йиғилиш очилишида.
Биринчи йиғилишда Қозоғистон Қукумати вакиллари, жумладан, Бош вазир ва соҳа вазирлари, шунингдек, халқаро экспертлар ва дунёнинг етакчи университетлари ва компаниялари олимлари иштирок этмоқда. Улар орасида БАА, АҚШ ва Хитойдан келган мутахассислар бор.
Кенгаш инсон капиталини ривожлантириш ва таълимда сунъий интеллектдан фойдаланиш масалаларини кўриб чиқади. АIнинг ўқув жараёнидаги ўрни, мутахассислар тайёрлаш ва уни иқтисодиётнинг турли тармоқларига жорий этишга алоҳида эътибор қаратилади.
Бундан ташқари, Давлат раҳбари йиғилиш доирасида рақамли ечимлар кўргазмасига ташриф буюрди.
Давлат раҳбари бу йилги Мурожаатномасида сунъий интеллектни барча соҳаларга жорий этиш ташаббусини кўтарганини алоҳида таъкидлаш жоиз.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон таълим тизимига сунъий интеллектни жорий этиш бўйича миллий моделни тасдиқлади.