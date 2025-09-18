Қозоғистон таълим тизимига сунъий интеллектни жорий этиш бўйича миллий моделни тасдиқлади
ASTANА. Кazinform - Бугун ҚР Таълим-маориф вазири Ғани Бейсембаев ва рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазири Жаслан Мадиев ўрта, техник ва касб-ҳунар, шунингдек, ўрта таълимдан кейинги таълим тизимига сунъий интеллектни жорий этишнинг 22025–2025-сонли концептуал асосларини тасдиқлаш тўғрисидаги қўшма буйруқни имзоладилар.
Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжат Давлат раҳбарининг Қозоғистон халқига Мурожаатномасида берган топшириқлари доирасида ишлаб чиқилган бўлиб, таълим тизимини модернизация қилишнинг муҳим босқичига айланди. Биринчи марта таълим соҳасида сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ягона миллий стандартлари тасдиқланди, улар ахлоқ, ҳуқуқий тартибга солиш, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва академик дахлсизлик масалаларини ўз ичига олади.
Бу концепция нафақат мактабларни, балки техник ва касб-ҳунар таълими ташкилотларини ҳам қамраб олади. Унда ўқув жараёнига сунъий интеллектга оид махсус мавзуларни жорий этиш, замонавий рақамли дарсликлар ишлаб чиқариш, ўқувчиларда сунъий интеллект саводхонлигини шакллантириш ва лойиҳалаш кўникмаларини ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш кўзда тутилган. Бундан ташқари, уч босқичли Acquire → Deepen → Create модели бўйича ўқитувчиларнинг касбий даражасини оширишни таъминлайди.
Ҳужжатда бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва ўқитувчининг касбий обрўсини сақлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилган. У мактаблар ва коллежларда сунъий интеллектдан фойдаланишда умумий ахлоқ ва академик ҳалоллик тамойилларини белгилайди.
“Қўшма буйруқнинг имзоланиши мамлакатимиз таълим тизимини ривожлантиришда янги босқич бўлди.Концепция нафақат стратегик устуворликларни белгилаб беради, балки уни амалга оширишнинг аниқ механизми, мониторинг тизими ва “йўл харитаси”ни ҳам белгилаб беради.Бу сунъий интеллектни мактаб ва коллежларда тизимли ва хавфсиз жорий этиш учун шароит яратади. таълим жараёнидаги якуний қарорларни шахс қабул қилади”, — деди вазир Ғани Бейсембаев.
Қозоғистон биринчилардан бўлиб ЮНEСКО, ИҲТТ ва Европа Иттифоқи тавсиялари асосида бу йўналишда ўзининг миллий йўлини белгилаб берди.
"Сунъий интеллектни таълимга жорий этиш Қозоғистоннинг кенг кўламли рақамли модернизация стратегиясининг таркибий қисмидир. Биз болалар ва ёшларга нафақат замонавий воситалардан фойдаланувчи, балки уларни яратувчиси бўлиш имкониятини яратмоқдамиз. Таклиф этилаётган концепция миллий қадриятлар ва академик яхлитликни сақлаган ҳолда, келажак технологияларини мукаммал биладиган янги авлодни шакллантиришга йўл очади", - дейди Жаслан Мадиев.
Эслатиб ўтамиз, 2025–2026 ўқув йилидан бошлаб “Рақамли саводхонлик” ва “Информатика” фанларига сунъий интеллект элементлари жорий этилди. Талабалар учун Day of AI услубий мажмуа ишлаб чиқилди, ўқитувчилар учун махсус малака ошириш дастурлари йўлга қўйилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон уч йил ичида тўлиқ рақамли давлатга айланиши керак.