Қозоғистон уч йил ичида тўлиқ рақамли давлатга айланиши керак - Президент
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон уч йил ичида тўлиқ рақамли давлатга айланиши керак. Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқига Мурожаатномасида маълум қилди.
— Сунъий интеллектнинг жадал ривожланиши аҳоли, айниқса, ёшларнинг хулқ-атвори ва ўзлигига аллақачон таъсир кўрсатмоқда. Бошқача бўлиши мумкин эмас. Чунки бу жараён бутун дунёда ўрнатилган тартиб ва одамларнинг турмуш тарзини доимий равишда ўзгартириб юбормоқда. Биз бунга тайёр бўлишимиз ва қатъий ҳаракат қилишимиз керак. Акс ҳолда, орқада қолишнинг оқибатлари жуда жиддий бўлади. Шунинг учун мен олдимизга жуда муҳим стратегик мақсад қўйганман. Қозоғистон 3 йил ичида тўлиқ рақамли давлатга айланиши керак, — деди Президент.
