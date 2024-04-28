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    10:39, 28 Апрел 2024 | GMT +6

    Григорий Ломакин Чимкент ITF турнири чемпиони бўлди

    Григорий Ломакин Шымкент ITF турнирінің чемпионы атанды
    Фото: olympic.kz

    SHYMKENT. Кazinform – Қозоғистонлик Григорий Ломакин Чимкент ITF турнирининг жуфтлик баҳсларида чемпион бўлди.

    Мусобақанинг 2-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи россиялик Павел Вербин билан тўртта учрашувни муваффақиятли ўтказди.

    Улар орасидан финалда Қозоғистон-Россия жуфтлиги ўйиннинг 1-ракеткалари, ҳиндистонликлар С.Д.Пражвал Дев - Сай Картик Реддига қарши бош соврин учун кортга чиқди.

    Г.Ломакин - П.Вербин учрашувда 7:6 (11:9), 6:3 ҳисобида зафар қучди.

    Теглар:
    Чимкент Теннис Спорт
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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