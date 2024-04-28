10:39, 28 Апрел 2024 | GMT +6
Григорий Ломакин Чимкент ITF турнири чемпиони бўлди
SHYMKENT. Кazinform – Қозоғистонлик Григорий Ломакин Чимкент ITF турнирининг жуфтлик баҳсларида чемпион бўлди.
Мусобақанинг 2-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи россиялик Павел Вербин билан тўртта учрашувни муваффақиятли ўтказди.
Улар орасидан финалда Қозоғистон-Россия жуфтлиги ўйиннинг 1-ракеткалари, ҳиндистонликлар С.Д.Пражвал Дев - Сай Картик Реддига қарши бош соврин учун кортга чиқди.
Г.Ломакин - П.Вербин учрашувда 7:6 (11:9), 6:3 ҳисобида зафар қучди.