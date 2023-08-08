17:54, 08 Август 2023 | GMT +6
Германиядаги мусобақада қозоғистонлик ёш теннисчилар ғолибликни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик ёш теннисчилар Баварияда (Германия) бўлиб ўтган Tennis Europe туркумининг иккинчи тоифаси бўйича Junior Bavarian Open 2023 мусобақасида муваффақиятли иштирок этишди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабарига кўра, Адия Омарбек яккалик баҳсларида финалга чиқди ва Франческа Парcеллига 2:6, 2:6 ҳисобида имкониятни бой берди.
Жуфтлик баҳсларида чемпион унвони қозоғистонликларга насиб этди. Чемпионлик учун баҳсда Линара Бўлешева ва Кристина Крученко австралиялик Отт – Расселдан устун келди – 6:3, 6:2.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ