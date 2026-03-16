Ғазо секторида қум бўрони юз берди
ASTANА. Кazinform — Ғазо секторида қум бўрони юз берди, бу фаластинликлар учун вазиятни янада оғирлаштирди, деб хабар беради Аnadolu.
Икки кунлик бўрон минглаб оилаларнинг вайрон бўлган чодирларига зарар етказди. Фаластиннинг WAFA ахборот агентлиги хабар беришича, қалин чанг ва кўтарилаётган қум бутун анклавни қоплаган. Вақтинчалик чодир лагерларида яшовчилар айниқса қаттиқ зарар кўришди.
Манбага кўра, нафас олиш йўллари касалликларидан азият чекаётган фаластинликлар қийин даврни бошдан кечирмоқда. Улар кучли шамол ва чанг туфайли очиқ ҳавода ёки синган чодирларда яшашга мажбур бўлмоқдалар, бу эса аҳолининг соғлиғини ёмонлаштирди.
Қум бўрони қийин шароитларда яшовчи оилаларнинг аҳволини янада ёмонлаштираётгани таъкидланди. Бу ҳолат сурункали ўпка касалликларидан азият чекаётганлар учун ташвишлидир.
Илгари Исроил ҳужумларига дуч келган фаластинликлар озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа зарур товарларнинг етишмаслиги туфайли жиддий қийинчиликларга дуч келишди. Совуқ об-ҳаво ва ноқулай иқлим шароитлари аҳолининг ҳаётини ёмонлаштирди.
Шуни таъкидлаш керакки, Исроил Ғазо секторига ҳаво ҳужумларини қайта бошлади.
Ғазо секторидаги ХАМАС вакили Ҳазем Қассем Исроилни кўчирилган фаластинликларга қарши янги ҳужум уюштиришда айблади ва бу ҳодисани келишувларнинг қўпол бузилиши деб атади. Унинг сўзларига кўра, воқеа Тинчлик кенгашининг биринчи йиғилишидан бир неча кун олдин содир бўлган.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 6 октабрда Исроил ва ХАМАС делегациялари Миср, Қатар, АҚШ ва Туркия воситачилари иштирокида можарони ҳал қилиш бўйича билвосита музокараларни қайта бошладилар. 9 октябрда томонлар АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан таклиф қилинган тинчлик режасининг биринчи босқичини амалга ошириш бўйича келишувни имзоладилар. 10 октябрда сулҳ битими кучга кирди.
Эслатиб ўтамиз, Ғазо секторида Туркия фонди ёрдамида ўрта мактаб очилди.