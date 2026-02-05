Ғазо секторида Туркия фонди ёрдамида ўрта мактаб очилди
АSTANА. Kazinform — Исроилнинг ҳужуми натижасида секторда 20 мингдан ортиқ ўқувчи ва 1200 дан ортиқ таълим ходими ҳалок бўлди, таълим муассасаларининг 92 фоизи вайрон бўлди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Ғазо секторида Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари (IHH) гуманитар ёрдам фонди ёрдамида қурилган ёғоч мактаб биносининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
Очилиш маросимида Ғазо сектори ўрта ва олий таълим вазирининг ўринбосари Маҳмуд Маттар, Ғазо мэри Яҳё ас-Серрадж, Ғазодаги IHH вакили Эшреф Жарраде, IHH лойиҳаси директори Ала Абу Ҳошим, шунингдек расмий ва маҳаллий ҳокимият вакиллари ва ота-оналар иштирок этди.
Тантанали маросимда сўзга чиққан вазир ўринбосари Маттар таълим соҳаси илгари кузатилмаган вайрон бўлган пайтда янги мактабнинг «умид нурини» бағишлашини таъкидлади.
У Исроил ҳужумлари натижасида 20 мингдан ортиқ талабалар ва 1200 дан ортиқ таълим ходими ҳалок бўлганини, таълим муассасаларининг 92 фоизи зарар кўрганини таъкидлади.
Маттар Ғазода таълим тизимини тиклаш учун камида 5 йил кераклигини таъкидлади.
Ғазо мэри ҳам Туркиянинг ёрдами учун миннатдорчилик билдирди ва мактаб Ғазонинг шимолидаги вайрон бўлган ҳудудларда таълимнинг тикланишига ҳисса қўшишини таъкидлади.
Лойиҳа директори Абу Ҳошим бу мактаб Ғазонинг шимолида тўлиқ ёғочдан қурилган биринчи мактаб эканини айтди.
Абу Ҳошим бу лойиҳа Фаластин халқи олдидаги гуманитар ва маънавий масъулият доирасида амалга оширилганини, бу Туркиянинг ёрдами билан амалга ошириладиган таълим лойиҳаларининг бошланиши эканини таъкидлади.
Саккиз синфдан иборат мактаб тахминан 1200 ўқувчига мўлжалланган.
Эслатиб ўтамиз, Ғазо секторидаги болалар эмлана бошлади.