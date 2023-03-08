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    16:41, 08 Март 2023 | GMT +6

    Гўзал Айнитдинова Астанадаги турнирнинг иккинчи босқичига йўл олди

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    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Гўзал Айнитдинова Астана шаҳрида бўлиб ўтаётган ITF World Tennis Tour «BeeTV 60 Women's» турнирининг иккинчи босқичига чиқди, деб хабар бермоқда Kazinform мухбири.

    Қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини дунёнинг 254-ракеткаси россиялик Мария Тимофеева билан ўтказди.

    Дастлабки партияда россиялик спортчи 6:3 ҳисоби билан олдинга чиқиб олди. Иккинчисида эса Гўзал вазиятни ўз қўлига олди – 6:1.

    Учинчи, ҳал қилувчи сетда Гўзал тай-брейкда ғалаба қозонди – 7:6 (7:3).

    Г.Айнитдинова чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 136-ракеткаси, мусобақанинг 1-ракеткаси япониялик Моюка Учижима ёки 225-ўринни эгаллаган сербиялик Наталия Стеванович билан куч синашади.

    Фото: Қозоғистон теннис федерацияси

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Теглар:
    Теннис Спорт
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