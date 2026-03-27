    15:38, 27 Март 2026 | GMT +5

    Энди астаналиклар Тошкентга икки соатда учиб боришлари мумкин

    ASTANA. Kazinform — Астана халқаро аэропорти Centrum Airм авиакомпанияси Тошкент - Астана - Тошкент йўналиши бўйича мунтазам йўловчи рейсларини йўлга қўйишини маълум қилди.

    Самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Ушбу йўналишнинг очилиши ёзги авиақатновлар жадвали доирасида 2026 йил 29 мартга режалаштирилган.

    “Парвозлар ҳафтасига уч марта — душанба, жума ва якшанба кунлари — замонавий ва қулай Airbus A320 самолётларида амалга оширилади. Парвоз вақти тахминан 2 соат. Багажсиз икки томонга авиачипталарнинг минимал нархи тахминан 85 минг тенгедан бошланади”, — дейилади хабарда.

    Янги йўналишнинг очилиши Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳаво қатновининг кенгайишига хизмат қилади, бизнес, сайёҳлик ва оилавий саёҳатлар учун қўшимча имкониятлар яратади.

    Аввалроқ Тошкент — Атирау йўналиши бўйича янги рейс йўлга қўйилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
