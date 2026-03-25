OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 25 Март 2026 | GMT +5

    Тошкент-Атирау йўналишида янги рейслар очилади

    ASTANА. Кazinform — «Uzbekistan Airways» авиакомпанияси жорий йилнинг 29 мартидан бошлаб Тошкент-Атирау йўналишида янги рейсни очади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

    Фото: ҚР Транспорт вазирлиги

    Авиакомпания ҳафтасига икки марта (душанба ва жума кунлари) «Airbus A320» самолётларида парвозларни амалга оширишни режалаштирмоқда.

    — Янги рейснинг очилишидан олдин Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси авиация маъмуриятлари ўртасида 2025 йил 14 августда музокаралар бўлиб ўтди. Музокаралар давомида икки мамлакат ўртасида халқаро рейсларни амалга оширишнинг ҳуқуқий асосларини янада кенгайтириш бўйича келишувга эришилди, — дейилади хабарда.

    Ҳаво қатновининг очилиши мамлакатлар ўртасидаги бизнес, савдо, иқтисодий ва туризм ҳамкорлигини янада мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.

    Эслатиб ўтамиз, Астана аэропортининг парвозлар жадвали ўзгаради.

    Теглар:
    Атирау вилояти Авиация ҚР Транспорт вазирлиги Транспорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!