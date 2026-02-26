Астана аэропортининг парвозлар жадвали ўзгаради
ASTANA. Kazinform - Air Astana авиакомпанияси 2026 йил 15 апрелдан 31 майгача соат 10:00 дан 18:00 гача Астана аэропортида учиш-қўниш йўлаги ёпилиши режалаштирилгани сабабли парвозлар жадвалига вақтинчалик ўзгартиришлар киритилишини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Ўзгаришлар Астанадан Алмати, Қостанай, Ўскемен, Атирау ва Ақтўбега, шунингдек, Астанадан Сеул, Франкфурт, Пекин, Тошкент, Дубай, Фукуок, Нячанг ва Истанбулга режалаштирилган рейсларга таъсир қилади. Авиакомпания рейслари ўзгаришларга таъсир қиладиган йўловчиларга бронь қилиш пайтида тақдим этилган алоқа маълумотлари орқали хабар беради.
Жорий парвоз ҳолатини бронь қилиш ва ахборот марказига мурожаат қилиб текширишингиз мумкин: help.airastana.com, +7 (727-24) 4-44-77, +7 (702-70) 2-44-77, +7 727 244 4478 (парвозлар кечиктирилган ёки бекор қилинган тақдирда), +7 702 702 0074 (WhatsApp), ёки оnline чат: airastana.com.