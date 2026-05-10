Елена Рибакина жаҳон рейтингида Соболенкога яқинлашмоқда
ASTANА. Кazinform — Рим (Италия) WТА 1000 турнирининг учинчи босқичида кутилмаган натижалар қайд этилди.
Дунёнинг 1-ракеткаси, Беларусь вакили Арина Соболенко 1/16 финалда 27-ўринда турган руминиялик, 36 ёшли Сорана Кирстяга 6:2, 3:6, 5:7 ҳисобида ютқазди.
Шундай қилиб, ўтган йили чорак финалга чиққан Соболенко 150 рейтинг очкосини йўқотди.
Ҳозирда А. Соболенко WTA Live рейтингида 9960 очкога эга.
Иккинчи ўриндаги Е. Рибакина 8555 очко билан унга яқинлашмоқда. Агар қозоғистонлик теннисчи бўлажак учрашувларини муваффақиятли ўтказса, у ўз кўрсаткичларини янада яхшилаши мумкин.
Елена Рибакина 10 май куни дунёнинг 42-ракеткаси, филиппинлик Александра Эалага қарши ўйнайди.
Кейин у дунёнинг 46-ракеткаси, германиялик Лаура Зигемунд ёки рейтингда 130-рақамли теннисчи, чехиялик Каролина Плискова билан тўқнаш келади.
Ўтган йили Е. Рибакина учинчи босқичдан нарига ўта олмаган эди.
Яна бир кутилмаган натижа дунёнинг 8-ракеткаси, ўтган йилги чемпион, италиялик Жасмин Паолини ва 22-ўриндаги белгиялик Элисе Мертенс ўртасида қайд этилди. Ушбу кескин баҳсда бельгиялик спортчи 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
Шундай қилиб, ўтган йили чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмаган Ж. Паолини кучли ўнликдан тушиб қолди.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина Рим турнирининг учинчи босқичига чиқди.