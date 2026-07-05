Do‘l, momaqaldiroq, kuchli shamol: 5-iyul kuni Qozog‘istonda ob-havo keskin o‘zgaradi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK prognoziga ko‘ra, 5-iyul kuni mamlakatda ob-havo beqaror bo‘ladi.
Respublika bo‘ylab momaqaldiroq, do‘l va kuchli shamol kutilmoqda. Shimoliy, sharqiy, janubi-sharqiy va markaziy hududlarda kuchli yomg‘ir yog‘ishi mumkin, janubi-g‘arbiy hududlarda esa yog‘ingarchiliksiz ob-havo saqlanib qoladi. Shuningdek, mamlakatning aksariyat qismida shamol tezligi kuchayadi, kechasi va ertalab shimoli-g‘arbiy, sharqiy va janubi-sharqiy hududlarda tuman tushishi mumkin.
Jetisu viloyatidagi Olako‘l ko‘llari yaqinida shamol 30 m/s gacha va undan yuqori tezlikda esadi.
Mang‘istau, Atirau, G‘arbiy Qozog‘iston viloyatlarida va Aqto‘be viloyatining janubi-g‘arbiy qismida kunduzi kuchli issiqlik, havo harorati +35…+39°C gacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
Bundan tashqari, bir qator hududlarda yuqori va juda yuqori yong‘in xavfi mavjud. Yong‘in xavfi yuqori bo‘lgan hududlar qatoriga Turkiston, Atirau viloyatining g‘arbiy qismi, Pavlodar viloyatining g‘arbiy va janubiy qismi, Qarag‘andi viloyatining shimoliy qismi, Sharqiy Qozog‘iston va Qizilo‘rda viloyatlarining ayrim hududlari, Jambil va Ulitau viloyatlari kiradi. Ba’zi hududlarda, jumladan, Jetisu, Abay, Qizilo‘rda, Turkiston, Jambil, Atirau, Almati, Aqmola, Pavlodar, Qarag‘andi va Sharqiy Qozog‘iston viloyatlarining ayrim qismlarida yong‘in xavfi juda yuqoriligicha qolmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 4-6-iyul kunlari Qozog‘istonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘adi, ba'zi joylarida +40°C issiq bo‘ladi.