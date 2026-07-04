Qozog‘istonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘adi, ba’zi joylarida +40°C issiq bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 4-6-iyul kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.
Kelgusi kunlarda Qozog‘iston hududi bo‘ylab faol siklon va atmosfera fronti o‘tishi tufayli ob-havo beqaror bo‘ladi.
Yomg‘ir yog‘adi va momaqaldiroq bo‘ladi. Respublika shimolida butun davr davomida, 4-iyulda shimoli-g‘arbda, 4-5-iyulda janubi-sharq va markazda, 5-6-iyulda esa sharqda kuchli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.
Respublika bo‘ylab shamol kuchayadi va do‘l yog‘ishi mumkin. Qozog‘iston janubida chang bo‘ronlari, kechasi va ertalab respublika shimolida tuman tushishi kutilmoqda.
Respublikaning aksariyat qismida havo harorati asta-sekin ko‘tariladi. 5-6-iyul kunlari g‘arbiy va markaziy hududlarda havo harorati kunduzi +35…+39°C gacha ko‘tariladi va juda issiq bo‘ladi, janubi-g‘arbda +40°C gacha, shimoli-g‘arbda esa +35°C gacha yetadi. Sharqiy hududlarda esa butun davr davomida issiqlik +35…+37°C darajasida saqlanib qoladi.
Eslatib o‘tamiz, 3-iyul kuni Qozog‘istonning uchta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.