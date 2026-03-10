Димашнинг Испаниядаги мухлислари қозоқ руҳидаги видеолавҳани суратга олишмоқда
ASTANA. Kazinform — Испания жанубидаги Галисия минтақасидаги О Вал Миньор водийсида қозоғистонлик хонанда Димаш Қудайбергеннинг мухлислари унинг май ойидаги туғилган куни муносабати билан видео табрик тайёрламоқда. Бу ҳақда La Voz de Galicia нашри хабар берди.
Суратга олиш ишлари Ойе қишлоғидаги Морейрас фермасида бошланди. Кадрларда отлар ва бургутлар билан ов қилиш саҳналари кўрсатилган. Кейинчалик лойиҳа иштирокчилари О Вал Миньор водийсига бориб, у ерда ўтовлар қуришди.
Ташкилотчилар бу жойни тасодифан танламаганликларини айтишмоқда. Уларнинг сўзларига кўра, Галисия отлари ва Қозоғистон отлари ўртасида рамзий ўхшашлик мавжуд. Бу минтақа ўзининг ёввойи отлар подалари билан машҳур.
Лойиҳада Испаниянинг турли минтақаларидан 25 га яқин киши иштирок этмоқда. Иштирокчиларнинг энг кексаси 72 ёшда. Ташкилотчилардан бири хонанданинг Испаниядаги расмий фан-клуби аъзоси бўлган журналист Йоланда Гарсия.
Димаш Қудаиберген дунёнинг кўплаб мамлакатларида катта залларни тўлдириб, концертлар беради. У ўндан ортиқ тилда қўшиқ айтади ва академик вокални поп мусиқаси билан уйғунлаштиради. Хонанданинг вокал диапазони олти октавадан ошади. У ижро этган саҳналар орасида Нью-Йоркдаги машҳур Madison Square Garden концерт майдони ҳам бор.
Суратга олиш маросимида қатнашган баъзи мухлислар хонанданинг мусиқаси уларнинг ҳаётга бўлган қарашларини ўзгартирганини айтишмоқда. Масалан, Оренсе шаҳридан бўлган 47 ёшли Элизабет Баррера Барселонадаги концертдан сўнг қозоқ тилини ўрганишни бошлаганини ва Қозоғистонга ташриф буюришни орзу қилаётганини айтди.