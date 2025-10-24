Димаш Қудайберген Мисрдаги фестивалда чиқиш қилади
ASTANA. Kazinform — 2025 йил 30 ноябрь куни Димаш Қудайберген Мисрнинг Гиза шаҳридаги «Pyramids Panorama»да бўлиб ўтадиган «The Pyramids Echo» фестивалида иштирок этади, деб хабар беради Kainform агентлиги Dimashnewsга таяниб.
Фестиваль дунёга машҳур оркестрлар ва солистлардан тортиб, бизнинг давримизни белгиловчи машҳур ижрочиларгача бўлган турли хил санъаткорларни бирлаштиради. Фестивалда мусиқанинг ўзидан ташқарига чиқадиган, турли хил санъат ва маданиятларни ифодаловчи чиқишлар намойиш этилади.
Янги авлодларни илҳомлантириш, қизиқишни уйғотиш ва мусиқий санъатнинг барча шакл ва жанрларидаги тушунчасини чуқурлаштириш учун яратилган «The Pyramids Echo» шунчаки фестивалдан кўпроқ нарсани англатади — бу олдинга қадам. У мусиқа ҳақидаги тасаввурни ўзгартиришга интилади: нафақат ўйин-кулги, балки тарихнинг садоси, билим манбаи ва келажак учун анъана сифатида.
Эслатиб ўтамиз, Димаш Қудайберген халқаро мусиқий лойиҳа продюсери бўлди.