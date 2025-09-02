Димаш Қудайберген халқаро мусиқий лойиҳа продюсери бўлди
ASTANA. Kazinform — Сентябрь ойида Қозоғистонда Хитой-Қозоғистон халқаро даражадаги янги қўшма мусиқий лойиҳасини суратга олиш ишлари бошланади, у ерда Димаш Қудайберген ижрочи продюсер сифатида ишлайди, дея хабар беради Кazinform агентлиги dimashnews.comга таяниб.
Кўргазмада иштирок этиш учун Қозоғистонга турли мамлакатлардан вокалчилар келади ва мамлакатнинг энг гўзал ҳудудларига саёҳат қилади.
Суратга олиш ишлари 8-29 сентябрь кунлари Туркистон, Алмати, Ақтау ва Астана шаҳарларида бўлиб ўтади.
Лойиҳа бутун дунё бўйлаб эфирга узатилиб, миллионлаб томошабинларни Қозоғистоннинг гўзаллиги ва турли мамлакатларнинг янги овозлари билан таништиради.
— Деярли ўн йил аввал менинг Hunan TVга йўлим «Singer» шоусидан бошланган эди. Бугун мен янги ролда - халқаро шоу яратувчиси сифатида қайтаман. Бу бутун дунёдаги одамларни бирлаштирган маданий ҳамкорлик ва мусиқа тарихида янги саҳифани очади, - деди Димаш Hunan TV медиа-холдинги раҳбари жаноб Цай Хуайцзюн билан шартнома тузилгани ҳақида гапириб.
Эслатиб ўтамиз, таниқли халқаро агентлик Димаш Қудайберген ҳақида мақола эълон қилди.