    Димаш Қудайберген халқаро мусиқий лойиҳа продюсери бўлди

    ASTANA. Kazinform — Сентябрь ойида Қозоғистонда Хитой-Қозоғистон халқаро даражадаги янги қўшма мусиқий лойиҳасини суратга олиш ишлари бошланади, у ерда Димаш Қудайберген ижрочи продюсер сифатида ишлайди, дея хабар беради Кazinform агентлиги dimashnews.comга таяниб.

    Димаш Қудайберген халқаро мусиқий лойиҳа продюсери бўлди
    Фото: dimashnews.com

    Кўргазмада иштирок этиш учун Қозоғистонга турли мамлакатлардан вокалчилар келади ва мамлакатнинг энг гўзал ҳудудларига саёҳат қилади.

    Суратга олиш ишлари 8-29 сентябрь кунлари Туркистон, Алмати, Ақтау ва Астана шаҳарларида бўлиб ўтади.

    Лойиҳа бутун дунё бўйлаб эфирга узатилиб, миллионлаб томошабинларни Қозоғистоннинг гўзаллиги ва турли мамлакатларнинг янги овозлари билан таништиради.

    — Деярли ўн йил аввал менинг Hunan TVга йўлим «Singer» шоусидан бошланган эди. Бугун мен янги ролда - халқаро шоу яратувчиси сифатида қайтаман. Бу бутун дунёдаги одамларни бирлаштирган маданий ҳамкорлик ва мусиқа тарихида янги саҳифани очади, - деди Димаш Hunan TV медиа-холдинги раҳбари жаноб Цай Хуайцзюн билан шартнома тузилгани ҳақида гапириб.

    Эслатиб ўтамиз, таниқли халқаро агентлик Димаш Қудайберген ҳақида мақола эълон қилди.

    Санъат Маданият Димаш Қудайберген
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
