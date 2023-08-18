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    08:45, 18 Август 2023 | GMT +6

    Денис Евсеев Польшадаги теннис турнирида ярим финалга чиқди

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    Фото: ktf.kz
    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Денис Евсеев Польшанинг Гродзиск-Мазовецкий шаҳрида ўтказилаётган «Челленжер» туркумига кирувчи турнирнинг яккалик баҳсларида чорак финалда рақибини мағлуб этди, деб хабар беради Kazinform Sports.kz сайтига таяниб.

    Қозоғистонлик теннисчи франциялик спортчи Максим Жанвье билан ўйнади ва учта сетда умумий 6:3, 3:6, 7:6 ҳисобида зафар қучди. Учрашув икки соату 26 дақиқа давом этди.

    Теглар:
    Теннис Спорт
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