Давлат раҳбари олимлар ва тадқиқотчилар учрашувини Астанада ўтказишни таклиф қилди
ASTANA. Кazinform – Президент Қозоғистон Япония билан ҳамкорликда Next-Generation SmartMining Plus лойиҳасининг ишга туширилишини олқишлашини айтди. Бу ҳақда Аsорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Марказий Осиёда ноёб ер элементлари ва бошқа ўта муҳим минералларнинг мўл захиралари борлигини таъкидлади. Бу дунёнинг янги энергия тизимига ўтиши учун зарур бўлган ресурсдир.
— Бизнинг минтақамиз ушбу ресурслар билан тоза ва энергия тежамкор ишлаб чиқаришни таъминлай олади. Қозоғистон минерал ресурсларни қидириш, қазиб олиш ва қайта ишлашда Япония билан ҳамкорликни кучайтиришдан манфаатдор. Шу билан бирга, биз чуқур қайта ишлаш ва барқарор ишлаб чиқариш занжирини шакллантиришга эътибор қаратган ҳолда тўлақонли саноат кластерини яратишга устувор аҳамият берамиз. Шунинг учун Қозоғистон Япония билан ҳамкорликда Next-Generation SmartMining Plus лойиҳасининг ишга туширилишини олқишлайди. Ушбу ташаббус ишлаб чиқариш жараёнини рақамлаштиради ва экологик барқарорликни оширади, — деди Президент.
Давлат раҳбари барқарор қишлоқ хўжалиги соҳасида қўшма тадқиқот платформасини яратишни таклиф қилди.
— Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга катта аҳамият беради. Марказий Осиё узоқ вақтдан бери кучли агросаноат комплексига эга бўлиб келган. Шунинг учун минтақа глобал озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнаши мумкин. Қозоғистон Япониянинг ресурсларни тежовчи технологиялари, чўлга чидамли экинларни кўпайтириш ва "ақлли" фермер хўжаликларини ривожлантириш тажрибасига қизиқади. Шу муносабат билан мен барқарор қишлоқ хўжалиги соҳасидаги Япония олимлари ва экспертлари иштирокида Тадқиқот платформасини яратишни таклиф қиламан. Мен амалий фанлар соҳасидаги олимлар ва тадқиқотчиларнинг биринчи учрашувини Астанада "Марказий Осиё - Япония" форматида ташкил этишни таклиф қиламан, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев "Марказий Осиё — Япония" мулоқотининг биринчи саммитида нутқ сўзлади.
Президент Япония Ҳукуматининг Актау портида божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлади.