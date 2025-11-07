Давлат раҳбари Марказий Осиё - АҚШ саммитида иштирок этди
АSTANА.Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Оқ уйда тарихий учрашувни ташкил қилгани учун АҚШ Президентига миннатдорчилик билдирди ва C5+1 саммити Марказий Осиё ва Қўшма Штатлар ўртасидаги ҳамкорликнинг янги даври учун ҳақиқатан ҳам йўл очганини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари АҚШ Президенти Дональд Трампнинг халқаро сиёсатдаги ролини алоҳида таъкидлаб, уни ажойиб давлат арбоби деб атади.
– Мен Сиз олиб бораётган доно ва жасур сиёсат бутун дунёнинг қўллаб-қувватлашига лойиқ деб ҳисоблайман. Мен Сизнинг тамойилларингизни ҳам қўллаб-қувватлайман. Сизнинг раҳбарлигингиз остида Америка олтин даврга кирди. Биз Сизнинг "Американи яна буюк қилиш” (Making America Great Again) деб номланган оқилона концепциянгизни юқори баҳолаймиз. Бу мақсад "Қонун ва интизом" тамойилига асосланган адолатли, кучли Қозоғистонни яратишга қаратилган кенг қамровли стратегиямизга мос келади. Тинчликпарвар сифатида Сиз саккиз ой ичида саккизта урушни тўхтатишга ёрдам бердингиз. Шундай қилиб, Сиз Американинг халқаро барқарорлик устуни сифатидаги ролини сезиларли даражада мустаҳкамладингиз, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент Қозоғистоннинг Қўшма Штатлар билан стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш ниятини тасдиқлади.
— Сиз Қозоғистон ва Қўшма Штатлар ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришни доимий равишда қўллаб-қувватлаб келмоқдасиз. Мен буни юқори баҳолайман. Оқ уйдаги президентлигингизнинг биринчи даврида муносабатларимиз кенгайтирилган стратегик шериклик даражасида ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди. Қўшма Штатлар бизнинг энг йирик инвесторимиз бўлиб, Қозоғистонга 100 миллиард доллардан ортиқ сармоя киритган ва иқтисодиётимизнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. Сўнгги йилларда мамлакатларимиз ўртасидаги савдо айланмаси икки бараварга ошди ва 5 миллиард долларлик чегарага яқинлашди. Биз Америкада уранга бўлган талабнинг қарийб 25 фоизини таъминлаймиз. Қозоғистонда 600 дан ортиқ Америка компаниялари бизнес юритади, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, ташриф давомида икки мамлакат компаниялари 17 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги шартномалар имзолаган.
Умуман олганда, Қозоғистон ва Қўшма Штатларнинг энергетика, муҳим минераллар, саноат, транспорт, молия, сунъий интеллект ва таълим каби асосий соҳаларни ўз ичига олган иқтисодий салоҳияти ярим триллион доллардан ошади.
Президент Америка компанияларини мамлакатда инвесторлар учун яратилган қулай шароитлардан фойдаланишга чақирди. Ҳатто уларни шахсан қўллаб-қувватлашини ҳам айтди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Оқ уйдаги учрашув давомида Қозоғистон ва АҚШ президентлари Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху билан телефон орқали суҳбатлашган эди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Дональд Трамп эркин форматда суҳбатлашди.