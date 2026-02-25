OZ
    10:00, 25 Февраль 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Қувайт Амирига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Каzinform – Қасим-Жомарт Тоқаев шайх Мишаал ал-Аҳмад ал-Жобир ас-Сабоҳ ва унинг ватандошларини Қувайт Давлати Миллий куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва ас-Сабоҳ
    Фото: Ақорда

    Президент дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлашга асосланган икки томонлама муносабатлар халқларимиз фаровонлиги йўлида келажакда ҳам мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, 26-27 февраль кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Сербия Президенти Александр Вучич Астанага расмий ташриф билан келади.

    Теглар:
    Қувайт Сиёсат Табрик Қозоғистон Президенти Ташқи сиёсат Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
