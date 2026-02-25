10:00, 25 Февраль 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари Қувайт Амирига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Каzinform – Қасим-Жомарт Тоқаев шайх Мишаал ал-Аҳмад ал-Жобир ас-Сабоҳ ва унинг ватандошларини Қувайт Давлати Миллий куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлашга асосланган икки томонлама муносабатлар халқларимиз фаровонлиги йўлида келажакда ҳам мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, 26-27 февраль кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Сербия Президенти Александр Вучич Астанага расмий ташриф билан келади.