Давлат раҳбари Испанияни футбол бўйича жаҳон чемпиони бўлгани билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қирол Фелипе VI ни ва бутун Испания халқини Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ғалабаси ва икки карра жаҳон чемпиони бўлгани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Миллий жамоангизнинг юқори маҳорати, уйғун жамоавий ўйини ва ғалаба қозонишга бўлган қатъияти миллионлаб мухлисларни ҳайратда қолдирди. Испаниянинг бутун дунёда тан олинган футбол тажрибаси ҳамма учун ўрнакдир. Шу муносабат билан, мен бу йил Қозоғистонда «Атлетико Мадрид» клуби академиясининг очилишини алоҳида таъкидлашдан мамнунман. Ишончим комилки, ушбу ташаббус халқларимиз ўртасидаги дўстлик ва кўп қиррали ҳамкорликни мустаҳкамлашга, шунингдек, ёшлар ўртасидаги алоқаларни чуқурлаштиришга катта туртки беради, - дейилади телеграммада.
Қасим-Жомарт Тоқаев Фелипе VI га мамлакат манфаатларига қаратилган эзгу ташаббусларида муваффақиятлар ва дўст Испания халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионати финалида Аргентинага қарши ўйнаган Испания терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпиони бўлди.