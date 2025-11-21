Давлат раҳбари Арманистон Бош вазирини «Алтын Қыран» ордени билан тақдирлади
ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев маросимда қозоғистонликлар Никол Пашинянни Арманистонга янги ҳаёт бағишлаган ва барча соҳаларда давлат тузилмасини тиклашга янги туртки берган миллий етакчи сифатида эътироф этишларини айтди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Сизнинг узоқни кўра билган раҳбарлигингиз туфайли Арманистон барқарор ривожланиш йўлига ўтди ва халқаро майдондаги мавқеини мустаҳкамлади. Шунингдек, ички ва ташқи сиёсатдаги оқилона ва масъулиятли позицияси билан ўрнак кўрсатмоқда. Сиз жуда қийин геосиёсий вазиятда ғайриоддий ва дадил қарор қабул қилдингиз. Охир-оқибат, бу арман халқига фойда келтирган жуда қимматли қарор бўлди. Дўст, қардош Арманистон тинчлик ва барқарор ривожланиш йўлини танлагани аниқ. Бу масалада Сизнинг тарихий хизматингиз жуда катта. Вашингтонда қабул қилинган Арманистон ва Озарбайжон ўртасидаги тинчлик шартномасини илгари суришда сиз муҳим рол ўйнаганингизни таъкидламоқчиман, — деди Қозоғистон Президенти.
Қасим-Жомарт Тоқаев бугун Қозоғистон-Арманистон давлатлараро муносабатлари стратегик шерикликнинг янги даражасига кўтарилганини маълум қилди.
– Мамлакатларимиз ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришдаги фаол иштирокингиз бунга катта ҳисса қўшди. Қозоғистон-Арманистон муносабатларини ривожлантиришдаги улкан ҳиссангиз ва улкан ютуқларингизни инобатга олган ҳолда, бугун сизни Қозоғистон Республикасининг энг олий давлат мукофоти — «Алтын Қыран» ордени билан тақдирлашга қарор қилдим. Бу бизнинг собит биродарлигимиз, мустаҳкам ўзаро ишончимиз ва халқларимиз келажаги учун умумий интилишларимизнинг ёрқин рамзидир, — деди Президент.
Никол Пашинян Қозоғистоннинг энг олий мукофоти билан тақдирлангани учун Қасим-Жомарт Тоқаевга ва бутун қозоқ халқига миннатдорчилик билдирди ва бунинг учун ватандошларига кўрсатилган алоҳида ҳурмат белгиси сифатида қабул қилишини айтди.
– Қардош Қозоғистон Республикасининг энг олий мукофотини олиш ва уни Сиздан олиш мен учун катта шараф. Биз Сизни жуда тажрибали сиёсатчи, давлат арбоби ва дипломат сифатида биламиз. Шунинг учун Сизнинг баҳоингиз мен учун қадрлидир. Ишонаманки, ушбу мукофот нафақат икки томонлама муносабатларимизни ривожлантиришга, балки бутун минтақани ривожлантиришга ҳам ҳисса қўшади, — деди Арманистон Бош вазири.
Эслатиб ўтамиз, Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинян кеча расмий ташриф билан Астанага келди.
Аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга расмий ташриф билан келган Арманистон Бош вазири Никол Пашинян билан музокаралар ўтказди.